Meteo, temperature basse e freddo decisamente insoliti in questo inizio di ottobre. L'Europa sud-orientale, e in parte anche l'Italia, stanno vivendo una fase fredda anche con risvolti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Freddo polare, perché è arrivato all'improvviso? Il meteo anomalo colpa della «circolazione invertita». Ma ora cambia tutto: arriva l'ottobrata. Le previsioni