Freddo polare ora cambia tutto | l’avviso degli esperti meteo Cosa succede in Italia

Freddo e temperature in calo in questo anomalo inizio di ottobre: l’ Europa sud-orientale e parte dell’ Italia stanno affrontando un periodo climaticamente eccezionale per la stagione. Al posto delle solite perturbazioni atlantiche, sono le correnti fredde da nord a dominare la scena, portando un clima quasi invernale e condizioni meteo insolite per questo periodo dell’anno. A provocare questa situazione è un anticiclone di blocco posizionato sulla Scandinavia, che ha invertito la normale circolazione atmosferica. Le miti correnti oceaniche da ovest sono rimaste intrappolate sull’Atlantico, mentre l’aria gelida di origine continentale ha trovato libero accesso ai Balcani e al Mediterraneo, scendendo lungo il bordo meridionale dell’alta pressione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: freddo - polare

Inverno 2025-2026: Il Vortice Polare Anticipa un Freddo Record?

Arriva il freddo polare, temperature giù di 9 gradi: ecco quando e dove

La super tempesta extra tropicale Amy arriva in Italia, ecco dove e quando: freddo polare, temporali e venti fino a 100 km/h

#Meteo, la dinamica polare accelera: rischio nuove ondate di #freddo precoci in ottobre - X Vai su X

Ieri sera 90 BACK GOLD EDITION a Trecella (MI). Nonostante il freddo polare, ci avete scaldato con la vostra energia, i vostri sorrisi e la voglia di cantare e ballare con noi. Ci vediamo presto per un nuovo viaggio insieme nei mitici anni ’90! #90Back #GoldEdit Vai su Facebook

Freddo polare, perché è arrivato all'improvviso? Il meteo anomalo colpa della «circolazione invertita». Ma ora cambia tutto, le previsioni - Meteo, temperature basse e freddo decisamente insoliti in questo inizio di ottobre. Lo riporta leggo.it

Freddo polare, perché è arrivato all'improvviso? Il meteo anomalo colpa della «circolazione invertita». Ma ora cambia tutto: arriva l'ottobrata. Le previsioni - Meteo, temperature basse e freddo decisamente insoliti in questo inizio di ottobre. Come scrive msn.com