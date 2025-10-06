Fred Kerley cala la maschera | alle Olimpiadi dei dopati per battere il record del mondo! Fissato il tempo per superare Bolt
Il record del mondo dei 100 metri ha compiuto 16 anni lo scorso 16 agosto: il memorabile 9.58 corso dal giamaicano Usain Bolt a Berlino in occasione dei Mondiali 2009 rappresenta una pietra miliare dell’atletica e appare difficilmente battibile nell’immediato, anche se i talenti della velocità a livello internazionale non sembrano mancare. Lo statunitense Noah Lyles ha più volte rilasciato dichiarazioni baldanzose, ma lo show del Fulmine è rimasto inavvicinabile e scomodarlo appare stucchevole. Fred Kerley si è meritato la ribalta mediatica nelle ultime ore per aver annunciato di poter battere lo storico primato sul rettilineo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Fred Kerley sospeso: ha saltato tre controlli anti-doping
Shock Fred Kerley: l’ex rivale di Jacobs farà le Olimpiadi dei dopati. La reazione di Tamberi sui social
