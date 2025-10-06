Il record del mondo dei 100 metri ha compiuto 16 anni lo scorso 16 agosto: il memorabile 9.58 corso dal giamaicano Usain Bolt a Berlino in occasione dei Mondiali 2009 rappresenta una pietra miliare dell’atletica e appare difficilmente battibile nell’immediato, anche se i talenti della velocità a livello internazionale non sembrano mancare. Lo statunitense Noah Lyles ha più volte rilasciato dichiarazioni baldanzose, ma lo show del Fulmine è rimasto inavvicinabile e scomodarlo appare stucchevole. Fred Kerley si è meritato la ribalta mediatica nelle ultime ore per aver annunciato di poter battere lo storico primato sul rettilineo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fred Kerley cala la maschera: alle “Olimpiadi dei dopati” per battere il record del mondo! Fissato il tempo per superare Bolt