Frasi di Sechi taroccate Il centrodestra è deciso | Floridia si dimetta
Il centrodestra vuole la testa di Barbara Floridia, presidente della Vigilanza Rai. Il taglia e cuci sul direttore di Libero Mario Sechi (nella foto) costa caro alla grillina. Il partito della premier è in pressing: "È grave che chi dovrebbe svolgere il ruolo di tutela, garanzia e vigilanza sul Servizio pubblico utilizzi un video con frasi decontestualizzate, dandolo in pasto alla ferocia dei social per acchiappare like e fomentare i follower contro un giornalista. E poi una volta scoperta, anziché presentare le sue scuse, ha continuato nel suo atteggiamento protervo. È davvero grave che chi dovrebbe esercitare un ruolo di garanzia e tutelare per prima la libertà di stampa, si scagli in questo modo contro un direttore di testata, reo di non pensarla allo stesso modo della Floridia", attaccano i componenti di Fratelli d'Italia della commissione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
