Frane lungo il Reno interventi ormai conclusi | Impegno costante

Taglio della vegetazione, scavi per il risezionamento della sponda, ricostruzione dell’argine e realizzazione delle opere di difesa. Sono in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno, nei territori di Argenta e San Biagio. Si tratta di lavori, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, realizzati in somma urgenza per sistemare i cedimenti che si erano verificati per le ondate di maltempo dello scorso autunno. Gli smottamenti, sulla sponda sinistra del Reno a monte dei ponti della Strada Provinciale Cardinala (Argenta) e della Strada Statale 16 (San Biagio), avevano interessato rispettivamente 250 metri e 300 metri di terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

