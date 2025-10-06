Franco Maresco ospite di Sentieri Selvaggi il 9 ottobre
Venerdi? 3 ottobre ha avuto inizio la 5a edizione di DOCUSFERA, la rassegna con cui Sentieri Selvaggi traccia le traiettorie del cinema documentario italiano contemporaneo, realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura e del Municipio 1 Roma Centro. La proiezione di Steve e il Duca e l’incontro con Germano Maccioni ha dato il via anche alla retrospettiva dedicata a Franco Maresco, le cui date sono state svelate nella presentazione del palinsesto degli eventi autunnali di Sentieri Selvaggi, tutti come sempre gratuiti su prenotazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: franco - maresco
Un film fatto per Bene: la prima clip del film di Franco Maresco in concorso a Venezia
Palermo alla Mostra del cinema di Venezia con un film di Franco Maresco: "Motivo di orgoglio"
Un film fatto per Bene: il trailer del "quasi film" di Franco Maresco in concorso a Venezia e al cinema dal 5 settembre
Prosegue la retrospettiva dedicata a Franco Maresco: il regista incontra il pubblico giovedì 9 ottobre. In programma anche film di Luis Fulvio e Giacomo Caldarelli. Tutto a ingresso gratuito a Roma... Vai su Facebook
Steve e il Duca di Germano Maccioni con Franco Maresco apre Docusfera 25 Torna la nostra rassegna sul documentario italiano. La retrospettiva 2025 è dedicata a Franco Maresco. Venerdì 3 ottobre la prima con presentazione del palinsesto dell’autunno - X Vai su X
Franco Maresco a Sentieri Selvaggi - Il geniale regista palermitano, autore dell'ultimo bellissimo Un film fatto per Bene, dialogherà il pubblico presente nella sede dell'associazione culturale romana in occasione della proiezione del su ... Si legge su comingsoon.it
DOCUSFERA #5 – Incontro con Germano Maccioni di Steve e il Duca - Ecco il resoconto dell'incontro col regista che ha seguito Maresco a Palermo alle prese con Ellington e Lacy, primo appuntamento Docusfera#5 ... Scrive sentieriselvaggi.it