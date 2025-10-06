Franco Maresco a Sentieri Selvaggi il 9 ottobre | un incontro imperdibile

l’edizione 2025 di DOCUSFERA: un approfondimento sul cinema documentario italiano. La quinta edizione di DOCUSFERA, la rassegna promossa da Sentieri Selvaggi, rappresenta un importante appuntamento dedicato all’ analisi e alla valorizzazione del cinema documentario contemporaneo in Italia. Questa manifestazione, patrocinata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e dal Municipio 1 di Roma, offre un ricco calendario di proiezioni, incontri e presentazioni di pubblicazioni specializzate. L’evento si distingue per l’approccio critico e divulgativo, coinvolgendo registi, esperti e pubblico in un percorso volto a esplorare le traiettorie più innovative del settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

