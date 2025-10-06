Franco Maresco a Sentieri Selvaggi il 9 ottobre | un incontro imperdibile
l’edizione 2025 di DOCUSFERA: un approfondimento sul cinema documentario italiano. La quinta edizione di DOCUSFERA, la rassegna promossa da Sentieri Selvaggi, rappresenta un importante appuntamento dedicato all’ analisi e alla valorizzazione del cinema documentario contemporaneo in Italia. Questa manifestazione, patrocinata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e dal Municipio 1 di Roma, offre un ricco calendario di proiezioni, incontri e presentazioni di pubblicazioni specializzate. L’evento si distingue per l’approccio critico e divulgativo, coinvolgendo registi, esperti e pubblico in un percorso volto a esplorare le traiettorie più innovative del settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: franco - maresco
Un film fatto per Bene: la prima clip del film di Franco Maresco in concorso a Venezia
Palermo alla Mostra del cinema di Venezia con un film di Franco Maresco: "Motivo di orgoglio"
Un film fatto per Bene: il trailer del "quasi film" di Franco Maresco in concorso a Venezia e al cinema dal 5 settembre
Prosegue la retrospettiva dedicata a Franco Maresco: il regista incontra il pubblico giovedì 9 ottobre. In programma anche film di Luis Fulvio e Giacomo Caldarelli. Tutto a ingresso gratuito a Roma... Vai su Facebook
Steve e il Duca di Germano Maccioni con Franco Maresco apre Docusfera 25 Torna la nostra rassegna sul documentario italiano. La retrospettiva 2025 è dedicata a Franco Maresco. Venerdì 3 ottobre la prima con presentazione del palinsesto dell’autunno - X Vai su X
Franco Maresco a Sentieri Selvaggi - Il geniale regista palermitano, autore dell'ultimo bellissimo Un film fatto per Bene, dialogherà il pubblico presente nella sede dell'associazione culturale romana in occasione della proiezione del su ... Lo riporta comingsoon.it
DOCUSFERA 5 – Il programma del 9 e 11 ottobre - Prosegue la retrospettiva dedicata a Franco Maresco: il regista incontra il pubblico giovedì 9 ottobre. Da sentieriselvaggi.it