Nuovo psicodramma politico in Francia. Il primo ministro francese Sebastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate, subito dopo la formazione del nuovo governo, oggetto di forti critiche trasversali. La sua avventura è durata poco meno di un mese. Le tensioni si sono acuite dopo le dichiarazioni del leader dei Repubblicani Bruno Retailleau, confermato come ministro dell’Interno, che ha convocato per oggi il consiglio strategico del partito, affermando che “la composizione del governo non riflette la rottura promessa”. La crisi ha suscitato reazioni dure anche dalle opposizioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia, un nuovo pasticcio. Il governo Lecornu nasce già morto: il primo ministro si è dimesso. Ora rischia anche Macron

Francia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri. La Borsa precipita - X Vai su X

In Francia nasce il governo Lecornu, 'siate negoziatori' - A un mese dalla nomina del nuovo primo ministro, nasce in Francia il governo di Sebastien Lecornu. Scrive ansa.it

Il nuovo governo francese non è durato nemmeno mezza giornata - È il governo più breve della storia della Repubblica: appena sei ore sono passate tra l'incarico e le dimissioni di Sébastien Lecornu. Riporta rivistastudio.com