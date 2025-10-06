Francia un mese dopo l’incarico si dimette Lecornu

Il premier francese Sebastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Il suo governo muore prima di essere nato. A un mese dalla nomina del nuovo primo ministro, soltanto ieri la presidenza della Repubblica aveva reso nota una lista di 18 ministri. Altri avrebbero dovuto essere annunciati dopo il discorso di politica generale del primo ministro previsto per martedì pomeriggio. Tra i riconfermati Jean-Noël Barrot agli Affari esteri, il leader del partito Les Républicains (LR, destra) Bruno Retailleau agli Interni, o ancora di Gérald Darmanin alla Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

Caos in Francia, Lecornu si dimette dopo meno di un mese: opposizioni all’attacco di Macron

