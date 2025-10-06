Francia sull’orlo del buco nero istituzionale ed economico L’analisi di D’Anna
L’avvitamento istituzionale della Francia sembra inarrestabile. L’instabilità politica, che dal 2024 ha già visto succedersi tre governi, fa ora registrare il record di un esecutivo morto durante il parto. Al culmine di una convulsa fase di gestazione per la formazione di una coalizione di governo, il neo primo ministro Sebastien Lecornu ha infatti presentato le dimissioni al presidente poche ore dopo avere annunciato la lista dei ministri del nuovo esecutivo. Un governo in crisi prima ancora di presentarsi all’Assembea Nazionale. Dopo una raffica di forti critiche trasversali, la situazione si è fatta insostenibile dopo la dichiarazione del leader dei Repubblicani, Bruno Retailleau, appena confermato come ministro dell’Interno, che ha denunciato come “la composizione del governo non riflettesse la rottura promessa”. 🔗 Leggi su Formiche.net
