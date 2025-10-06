Francia | si dimette Lecornu per Macron è crisi politica senza fine

Panorama.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce in maniera ingloriosa il nuovo governo francese. Dopo appena 27 giorni dalla nomina, Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni da Primo ministro (accettate dal Presidente Macron), stabilendo così il record assoluto per il mandato più breve nella storia della Quinta Repubblica francese. Le dimissioni di Lecornu. La fine prematura del governo Lecornu assume contorni ancora più surreali se si considera che soltanto domenica 5 ottobre, l’Eliseo aveva annunciato con una certa solennità la nomina dei primi 18 ministri che avrebbero dovuto far parte del nuovo esecutivo. Il primo Consiglio dei ministri era stato programmato per lunedì 6 ottobre, alla presenza del capo dello Stato, mentre martedì 7 ottobre Lecornu avrebbe dovuto pronunciare il suo discorso di politica generale all’Assemblea Nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

francia si dimette lecornu per macron 232 crisi politica senza fine

© Panorama.it - Francia: si dimette Lecornu, per Macron è crisi politica senza fine

In questa notizia si parla di: francia - dimette

Francia, Bayrou si dimette: Macron accelera sulla scelta del nuovo premier

Francia, Bayrou si dimette e lascia Eliseo

Francia, Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

francia dimette lecornu macronFrancia, il neo primo ministro Lecornu ha rassegnato le dimissioni - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Riporta tg24.sky.it

francia dimette lecornu macronFrancia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni, Macron le ha accettate - Nominato il 9 settembre, era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia Dimette Lecornu Macron