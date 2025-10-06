Francia | si dimette Lecornu per Macron è crisi politica senza fine

Finisce in maniera ingloriosa il nuovo governo francese. Dopo appena 27 giorni dalla nomina, Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni da Primo ministro (accettate dal Presidente Macron), stabilendo così il record assoluto per il mandato più breve nella storia della Quinta Repubblica francese. Le dimissioni di Lecornu. La fine prematura del governo Lecornu assume contorni ancora più surreali se si considera che soltanto domenica 5 ottobre, l’Eliseo aveva annunciato con una certa solennità la nomina dei primi 18 ministri che avrebbero dovuto far parte del nuovo esecutivo. Il primo Consiglio dei ministri era stato programmato per lunedì 6 ottobre, alla presenza del capo dello Stato, mentre martedì 7 ottobre Lecornu avrebbe dovuto pronunciare il suo discorso di politica generale all’Assemblea Nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Francia: si dimette Lecornu, per Macron è crisi politica senza fine

