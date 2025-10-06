Francia si dimette il nuovo primo ministro Sébastien Lecornu
Il 6 ottobre, poche ore dopo aver annunciato la composizione del nuovo governo, il premier francese Sébastien Lecornu si è dimesso, sottoposto a forti critiche e indebolito dalla fronda del partito Les republicains (Lr, centrodestra). Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
