Francia si dimette il nuovo primo ministro Sébastien Lecornu

Internazionale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 ottobre, poche ore dopo aver annunciato la composizione del nuovo governo, il premier francese Sébastien Lecornu si è dimesso, sottoposto a forti critiche e indebolito dalla fronda del partito Les republicains (Lr, centrodestra). Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

francia si dimette il nuovo primo ministro s233bastien lecornu

© Internazionale.it - Francia, si dimette il nuovo primo ministro Sébastien Lecornu

In questa notizia si parla di: francia - dimette

Francia, Bayrou si dimette: Macron accelera sulla scelta del nuovo premier

Francia, Bayrou si dimette e lascia Eliseo

Francia, Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

francia dimette nuovo primoFrancia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Lo riporta tg24.sky.it

francia dimette nuovo primoFrancia, si dimette Lecornu: 'Non c'erano le condizioni per restare primo ministro' - Nominato il 9 settembre, era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Dimette Nuovo Primo