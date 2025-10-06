Francia Sébastien Lecornu presenta il suo governo | continuità con Macron ma restano le tensioni nella maggioranza

Dopo settimane di incertezza, il premier francese Sébastien Lecornu ha annunciato la composizione del suo nuovo governo, ponendo fine alla fase di stallo seguita alla caduta di François Bayrou. La squadra, presentata domenica, segna la quinta formazione dell’esecutivo francese in meno di due anni e riflette una linea di continuità con la presidenza Macron, più che una rottura con il passato. Il nuovo governo riunisce infatti molti dei volti già noti dell’era macroniana. Al ministero dell’Economia e delle Finanze va Roland Lescure, ex ministro dell’Industria e stretto alleato del presidente Emmanuel Macron, che dovrà gestire le complesse trattative sul bilancio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Francia, Sébastien Lecornu presenta il suo governo: continuità con Macron ma restano le tensioni nella maggioranza

Francia, Lecornu presenta il nuovo governo: 18 ministri tra continuità e opposizione già scatenata - In Francia il nuovo premier Sébastien Lecornu ha completato la formazione del nuovo governo francese dopo un intenso fine settimana di negoziati e il via libera della destra. Scrive tg.la7.it

Ue: Francia presenta proposta modifica Pnrr e aggiunge capitolo RePowerEu - La Francia ha presentato alla Commissione europea una proposta di modifica del suo piano di ripresa e resilienza (Pnrr), a cui ha aggiunto anche un capitolo dedicato a RePowerEu. Secondo milanofinanza.it