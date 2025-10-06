Francia nel caos si dimette anche Lecornu | cosa succede ora

Il Paese transalpino è sempre più in difficoltà. Anche il nuovo premier ha rassegnato le dimissioni e Macron a questo punto è in bilico La situazione in Francia è sempre più difficile. Nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, il presidente Macron aveva dato il via libera a Lecornu e al suo nuovo governo. L’esecutivo è durato praticamente 12 ore visto che questa mattina il premier ha comunicato la sua volontà di non andare avanti a causa delle difficoltà evidenti che ci sono nell’approvazione di leggi fondamentali come per esempio quella di Bilancio. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos

Caos dazi, Poste Italiane: «Stop all’invio di pacchi negli Usa dal 23 agosto». A quali merci si applica. Perché anche Francia e Germania hanno sospeso

La sfiducia, la mozione contro Macron e tagli da 44 miliardi: perché la Francia rischia il caos

francia caos dimette lecornuFrancia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Riporta panorama.it

francia caos dimette lecornuFrancia, si dimette Lecornu: 'Non c'erano le condizioni per restare primo ministro' - Nominato il 9 settembre, era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra. Secondo ansa.it

