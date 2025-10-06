Francia nel caos si dimette anche Lecornu | cosa succede ora
Il Paese transalpino è sempre più in difficoltà. Anche il nuovo premier ha rassegnato le dimissioni e Macron a questo punto è in bilico La situazione in Francia è sempre più difficile. Nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, il presidente Macron aveva dato il via libera a Lecornu e al suo nuovo governo. L’esecutivo è durato praticamente 12 ore visto che questa mattina il premier ha comunicato la sua volontà di non andare avanti a causa delle difficoltà evidenti che ci sono nell’approvazione di leggi fondamentali come per esempio quella di Bilancio. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: francia - caos
