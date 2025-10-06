Francia nel caos Lecornu si dimette a un mese dalla nomina
Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea. Lasciando la sede del governo, 27 giorni dopo la sua nomina, diventa il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica. Lecornu, che non aveva i numeri per approvare la Manovra finanziaria a fine mese, ha detto: "Non c'erano le condizioni per restare primo ministro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
