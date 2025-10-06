Francia nel caos | il governo Lecornu muore prima di nascere Macron accetta le dimissioni

Un terremoto politico scuote l’Eliseo. Sébastien Lecornu, nominato Primo ministro appena 27 giorni fa, ha presentato questa mattina le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate senza esitazioni. Un record negativo nella storia della Quinta Repubblica: Lecornu diventa il capo del governo con il mandato più breve di sempre, lasciando il Paese in un clima di caos totale. Il suo esecutivo, annunciato solo ieri sera con una lista di 18 ministri, è crollato prima ancora di nascere, travolto dalle divisioni interne. La nomina di Lecornu, ex ministro della Difesa e fedelissimo di Macron, era arrivata il 9 settembre come tentativo di superare la crisi scatenata dalle dimissioni del predecessore François Bayrou, caduto su un voto di fiducia legato al piano di austerity da 44 miliardi di euro. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Francia nel caos: il governo Lecornu muore prima di nascere, Macron accetta le dimissioni

