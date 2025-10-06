Francia mandato Lecornu il più breve nella storia della Quinta Repubblica

Sébastien Lecornu, nominato dal presidente Emmanuel Macron il 9 settembre scorso, è diventato il primo ministro con il mandato più breve a Matignon nella storia della Quinta Repubblica francese. L’incarico è durato 27 giorni. Lecornu, che ha rassegnato le dimissioni meno di ventiquattro ore dopo aver annunciato la composizione del suo governo, infrange così il record stabilito l’anno scorso da Michel Barnier, rimasto in carica per 99 giorni e caduto dopo le mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione. Questa la durata dei governi francesi. Ecco la classifica dei governi francesi dal più breve al più lungo: Lecornu, 27 giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, mandato Lecornu il più breve nella storia della Quinta Repubblica

In questa notizia si parla di: francia - mandato

Francia, Macron: “Eserciterò mio mandato fino alla fine”

Francia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni: il primo ministro con il mandato più breve della storia

Francia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni: il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica

#NEWS - Crisi in #Francia, #Lecornu rassegna le dimissioni, il presidente #Macron accetta. Nominato il 9 settembre, era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra. E' diventato il primo ministro con il mandato più breve della storia. #Barde - X Vai su X

Andria, arrestato cittadino algerino ricercato in Francia per omicidio a sfondo religioso Ad Adria la Polizia di Stato arresta un cittadino algerino ricercato con mandato europeo: accusato in Francia dell’omicidio di un giovane iracheno cristiano, ucciso a Lione Vai su Facebook

Caos in Francia: il premier Lecornu rassegna le dimissioni. Da nuove elezioni al passo indietro di Macron: cosa può succedere ora - Lecornu passa alla storia come il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica ... tpi.it scrive

Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Da panorama.it