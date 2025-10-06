Francia Macron tiene duro e convince il dimissionario Lecornu a condurre ultimi negoziati fino a mercoledì 8 per la stabilità del Paese

6 ott 2025

Macron ha chiesto a Lecornu, dimessosi stamattina dopo appena 24 ore dall'insediamento, di occuparsi dei negoziati dell'ultima chance, aggiungendo che "si assumerà piena responsabilità" se "gli ultimi negoziati" saranno un fallimento Sono ore difficili per l'esecutivo parigino adesso che Séba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, Macron tiene duro e convince il dimissionario Lecornu a condurre "ultimi negoziati fino a mercoledì 8 per la stabilità del Paese"

francia macron tiene duroFrancia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Da tg24.sky.it

francia macron tiene duroIngouvernable. Macron chiede a Lecornu di riprovarci, mentre medita sulla Senna - Il capo dell'Eliseo dà tempo fino a mercoledì al premier dimissionario (ma soprattutto a se ... huffingtonpost.it scrive

