Francia Macron tiene duro e convince il dimissionario Lecornu a condurre ultimi negoziati fino a mercoledì 8 per la stabilità del Paese
Macron ha chiesto a Lecornu, dimessosi stamattina dopo appena 24 ore dall'insediamento, di occuparsi dei negoziati dell'ultima chance, aggiungendo che "si assumerà piena responsabilità" se "gli ultimi negoziati" saranno un fallimento Sono ore difficili per l'esecutivo parigino adesso che Séba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
14 luglio, Mattarella a Macron: “Rapporto unico Francia-Italia, alleati vitali l’uno per l’altro”
Mattarella a Macron: “Francia e Italia, legame unico e vitale”
In Francia è caduto l'ennesimo governo. Ebbene cosa hanno in comune Macron, Starmer, Johnson, Truss, Sunak e tutti i primi ministri francesi degli ultimi anni? Il sostegno alla folle strategia di guerra in Ucraina. Leggete qui https://alessandrodibattista.subs
La #Francia paga la testardaggine di #Macron: Francesco Saraceno (@fsaraceno), professore di macroeconomica a @sciencespo e alla @UniLUISS , analizza il fallimento 'annunciato' del governo guidato da #Lecornu che stamattina ha dato le dimissioni.
Francia, il premier Lecornu si dimette: "Non c'erano le condizioni per restare" - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese.
Ingouvernable. Macron chiede a Lecornu di riprovarci, mentre medita sulla Senna - Il capo dell'Eliseo dà tempo fino a mercoledì al premier dimissionario (ma soprattutto a se ...