Francia Macron | Se fallirà il tentativo di un nuovo governo Lecornu mi assumerò le mie responsabilità

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi, al vertice della crisi politica che sta bloccando la Francia, di essere pronto ad ''assumersi le proprie responsabilità'' se il premier dimissionario, Sébastien Lecornu dovesse fallire nel nuovo tentativo di formare un nuovo governo. Il presidente ha dato a Lecornu 48 ore di tempo per un ultimo tentativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

