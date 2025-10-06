Francia l’ultima trincea di Macron | 48 ore a Lecornu per negoziare

Emmanuel Macron combatte la sua personalissima battaglia della Marna politica e insiste: non intende nominare immediatamente un successore del premier dimissionario Sebastien Lecornu, la cui compagine si è dissolta in dodici ore dalla nomina per dissapori tra i centristi di Renaissance (partito di presidente e capo del governo) e il centro-destra di Les Republicains, e ha assegnato al primo ministro 48 ore aggiuntive per negoziare coi partiti una “piattaforma d’azione”. La mission impossible di Lecornu. Lecornu, 39 anni, fino a pochi giorni fa ritenuto astro nascente della macronia e uomo forte del mondo governativo transalpino, si troverà a dover scalare una grande montagna senza la certezza di poter contare su dei fidati gregari di scorta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

