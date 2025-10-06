Francia Lecornu tuona contro il Parlamento | Troppe divisioni bisogna preferire il Paese al partito

L'augurio di Lecornu è che chi verrà dopo di lui sia in grado di riuscire dove lui ha fallito. In fondo "ci vorrebbe pochissimo per arrivarci", ha prospettato, auspicando "più altruismo da parte di molti" e la "cancellazione di certi ego". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francia, Lecornu tuona contro il Parlamento: “Troppe divisioni, bisogna preferire il Paese al partito”

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu, indicato dal presidente Emmanuel Macron, ha rassegnato le dimissioni: è il mandato più breve della storia della Francia. Ennesima figuraccia, ora la parola torni al popolo francese: Marine Le Pen e… https://faceb - X Vai su X

Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti" https://gazzettadelsud.it/?p=2110066 Vai su Facebook

Francia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Come scrive tg24.sky.it

Francia, Lecornu si è dimesso: è il primo ministro con il mandato più breve della storia. Cosa succede ora - L’ex ministro della Difesa era stato nominato da Emmanuel Macron meno di un mese fa, il 9 settembre. Segnala fanpage.it