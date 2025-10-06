Il presidente incaricato di formare il nuovo governo francese, Sebastien Lecornu, si è dimesso. In un messaggio ha spiegato: "Ci sono troppe linee rosse e non abbastanza linee verdi, troppi interessi e rivendicazioni in ballo, anche in vista del 2027. Sono un militante, ma considero che bisogna sempre preferire il Paese al proprio partito, gli interessi del popolo francese ai propri militanti" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Francia, lecornu si è dimesso: “Rispetto più gli interessi del Paese che quelli di partito”. Titoli di Stato sotto pressione