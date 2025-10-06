Francia Lecornu si è dimesso da primo ministro dopo 27 giorni | si apre un nuovo baratro per Macron
La caduta di Lecornu, scelto il 9 settembre a seguito della sfiducia al governo Bayrou, potrebbe essere l'inizio della fine dell'era Macron in Francia. Il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, è già partito all'attacco. Dopo le dimissioni di Lecornu ha chiesto pubblicamente a Macron di sciogliere il Parlamento ed indire nuove elezioni. Jean Luce Melechon ne ha invece chiesto la destituzione da Presidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
