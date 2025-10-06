Francia Lecornu si è dimesso da primo ministro dopo 27 giorni | si apre un nuovo baratro per Macron

La caduta di Lecornu, scelto il 9 settembre a seguito della sfiducia al governo Bayrou, potrebbe essere l'inizio della fine dell'era Macron in Francia. Il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, è già partito all'attacco. Dopo le dimissioni di Lecornu ha chiesto pubblicamente a Macron di sciogliere il Parlamento ed indire nuove elezioni. Jean Luce Melechon ne ha invece chiesto la destituzione da Presidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

francia lecornu 232 dimessoFrancia, il premier Lecornu si &#232; dimesso - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Si legge su lapresse.it

francia lecornu 232 dimessoFrancia, altro scossone per Macron: Lecornu si &#232; già dimesso. Governo nel caos - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Secondo iltempo.it

