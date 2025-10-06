Francia | Lecornu si dimette poco dopo aver annunciato il nuovo governo

Periodicodaily.com | 6 ott 2025

In Francia annunciato il nuovo governo guidato dal primo ministro Sébastien Lecornu. L’opposizione critica la nuova composizione e promette battaglia. Lecornu si dimette poco dopo. Francia: annunciato il nuovo governo Lecornu In Francia è stato presentato ufficialmente il nuovo governo guidato dal primo ministro Sébastien Lecornu. Si tratta di un governo che riflette gli accordi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

