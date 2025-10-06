Francia | Lecornu si dimette Macron lo richiama | Negoziati per il governo fino a mercoledì
PARIGI – Dimissioni e ritorno. Sebastien Lecornu, fedelissimo di Emmanuel Macron, ha alzato bandiera bianca e, meno di 24 ore dopo l’annuncio della sua squadra di governo, ha presentato lunedì mattina le dimissioni al presidente, che le ha accettate. Macron, dopo un lungo colloquio con Lecornu all’Eliseo, gli ha chiesto di condurre “degli ultimi negoziati da ora fino . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou
E nella #Francia di Macron, anche Lecornu si è dimesso. Avrebbe dovuto presentarsi domani all’Assemblea nazionale per fare la sua dichiarazione programmatica di governo, ma ha comunicato che “non ci sono le condizioni per restare primo ministro. Quest - X Vai su X
Caos in Francia: si dimette il premier Sébastien Lecornu dopo meno di un mese Colpo di scena all’Eliseo: il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso solo 26 giorni dopo la sua nomina. “Le condizioni non erano soddisfatte per continuare”, Vai su Facebook
Francia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Scrive tg24.sky.it
Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Riporta panorama.it