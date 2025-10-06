Francia | Lecornu si dimette Macron lo richiama | Negoziati per il governo fino a mercoledì

PARIGI – Dimissioni e ritorno. Sebastien Lecornu, fedelissimo di Emmanuel Macron, ha alzato bandiera bianca e, meno di 24 ore dopo l’annuncio della sua squadra di governo, ha presentato lunedì mattina le dimissioni al presidente, che le ha accettate. Macron, dopo un lungo colloquio con Lecornu all’Eliseo, gli ha chiesto di condurre “degli ultimi negoziati da ora fino . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

