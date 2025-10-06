francia lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

Roma, 6 ottobre 2025 – Il giorno dopo aver presentato il suo nuovo esecutivo, il premier francese Sebastien Lecornu ha presentato le proprie dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate: è quanto ha reso noto l'Eliseo in un comunicato. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea. Lasciando Matignon (la sede del governo, ndr,) 27 giorni dopo la sua nomina, scrive Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

