Francia Lecornu si dimette | è il premier con il mandato più breve della Quinta Repubblica

6 ott 2025

(Adnkronos) – Con le dimissioni annunciate oggi, Sebastien Lecornu diventa il Premier della Quinta Repubblica con meno giorni trascorsi a Matignon. Nominato da Emmanuel Macron il 9 settembre scorso, Lecornu non ha retto neanche un mese alla crisi politica in cui è precipitata la Francia dalle elezioni europee del giugno del 2024. Si tratta del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

