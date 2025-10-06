Francia Lecornu si dimette | è il premier con il mandato più breve della Quinta Repubblica
(Adnkronos) – Con le dimissioni annunciate oggi, Sebastien Lecornu diventa il Premier della Quinta Repubblica con meno giorni trascorsi a Matignon. Nominato da Emmanuel Macron il 9 settembre scorso, Lecornu non ha retto neanche un mese alla crisi politica in cui è precipitata la Francia dalle elezioni europee del giugno del 2024. Si tratta del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
