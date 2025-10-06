Francia Lecornu rassegna dimissioni da primo ministro dopo un giorno di governo in pole per la successione Vautrin Lombard e Darmanin

Il premier Sébastien Lecornu lascia dopo 24 ore: travolto da critiche e minacce di censura. Macron accetta le dimissioni mentre la Francia sprofonda nell’instabilità Dopo nemmeno 24 ore come primo ministro, Sebastien Lecornu ha rassegnato le sue dimissioni davanti al presidente francese Emman. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francia, Lecornu rassegna dimissioni da primo ministro dopo un giorno di governo, in pole per la successione Vautrin, Lombard e Darmanin

#Francia, #Macron nomina 18 ministri del governo Lecornu

Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti"

Lecornu, dimissioni da premier in Francia: Macron ha accettato, è il mandato più breve della storia (27 giorni) - Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate.