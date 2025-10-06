Francia Lecornu | Non ci sono le condizioni per governare
“Non ci sono più le condizioni per governare”. Così il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha spiegato il motivo delle sue dimissioni. “Gli interessi di parte” hanno condannato in anticipo il governo, ha detto Lecornu. “I partiti politici continuano ad assumere una posizione come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell’Assemblea Nazionale”, ha aggiunto il primo ministro dimissionario. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
