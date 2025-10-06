Francia Lecornu | non ci sono le condizioni per essere premier
Parigi, 6 ott. (askanews) - "Non si può essere Primo Ministro quando non ci sono le condizioni": lo ha dichiarato il Primo Ministro uscente francese Sebastien Lecornu, poco dopo aver presentato le proprie dimissioni. Lecornu ha elencato i tre motivi per cui ha ritenuto impossibile esercitare l'incarico: in primo luogo, il fatto che i partiti politici "a volte fingevano di non vedere il cambiamento, la profonda rottura rappresentata dal mancato utilizzo dell'articolo 49.3 della Costituzione". Si tratta cioè dell'approvazione di una legge di bilancio senza un voto parlamentare, salvo non venga presentata una mozione di censura come sarebbe accaduto in questo caso, mozione che il governo non sarebbe probabilmente riuscito a superare stando alle dichiarazioni preventive dei vari partiti - una "censura preventiva", l'ha definita Lecornu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou
Il primo ministro francese Sébastien Lecornu, indicato dal presidente Emmanuel Macron, ha rassegnato le dimissioni: è il mandato più breve della storia della Francia. Ennesima figuraccia, ora la parola torni al popolo francese: Marine Le Pen e… https://faceb - X Vai su X
Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti" https://gazzettadelsud.it/?p=2110066 Vai su Facebook
Francia, Lecornu: non ci sono le condizioni per essere premier - (askanews) – “Non si può essere Primo Ministro quando non ci sono le condizioni”: lo ha dichiarato il Primo Ministro uscente francese Sebastien Lecornu, poco dopo aver presentato le pro ... Da msn.com
Francia, Sebastien Lecornu si dimette: "Non ci sono le condizioni per essere premier" - Il vice presidente di Les Republicains (LR) Lisnard: Macron cominci a preparare dimissioni Il vice presidente di Les Republicains (LR), il sindaco di Cannes David Lisnard, sottolinea, dopo le dimissio ... Scrive msn.com