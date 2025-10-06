Parigi, 6 ott. (askanews) - "Non si può essere Primo Ministro quando non ci sono le condizioni": lo ha dichiarato il Primo Ministro uscente francese Sebastien Lecornu, poco dopo aver presentato le proprie dimissioni. Lecornu ha elencato i tre motivi per cui ha ritenuto impossibile esercitare l'incarico: in primo luogo, il fatto che i partiti politici "a volte fingevano di non vedere il cambiamento, la profonda rottura rappresentata dal mancato utilizzo dell'articolo 49.3 della Costituzione". Si tratta cioè dell'approvazione di una legge di bilancio senza un voto parlamentare, salvo non venga presentata una mozione di censura come sarebbe accaduto in questo caso, mozione che il governo non sarebbe probabilmente riuscito a superare stando alle dichiarazioni preventive dei vari partiti - una "censura preventiva", l'ha definita Lecornu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia, Lecornu: non ci sono le condizioni per essere premier