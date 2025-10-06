Francia Lecornu | Non c' erano le condizioni per restare premier
Il primo ministro uscente della Francia, Sebastien Lecornu, ha motivato le dimissioni presentate al presidente Emmanuel Macron affermando che non c'erano più le condizioni per governare. Lecornu ha ammesso che il suo compito era "difficile", soprattutto "in questo momento". Ha poi criticato l'atteggiamento "partigiano" di alcuni partiti politici, riconoscendo che la composizione del governo annunciato "non è stata fluida". Anche se di fatto non si è ancora presentato in aula per ottenere la fiducia dell'Assemblea Nazionale, il nuovo esecutivo aveva visto pubblicata la sua composizione sulla gazzetta ufficiale e dunque a dover passare le consegne saranno i Ministri appena nominati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
