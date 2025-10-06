Francia Lecornu nomina 18 ministri di cui 12 riconfermati da scorso governo Bardella | Banda di macronisti già pronta a implodere
Il nuovo premier Sébastien Lecornu nomina 18 ministri, ma il governo appare fragile: accuse di “riciclo”, proteste interne e rischio censura già alle porte Bufera sul nuovo governo Lecornu, costituito solamente nelle ultime ore. Il premier ha nominato 18 ministri che faranno parte dell'esecut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou
#Francia, #Macron nomina 18 ministri del governo Lecornu - X Vai su X
Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti" https://gazzettadelsud.it/?p=2110066 Vai su Facebook
In Francia nasce il governo Lecornu, 'siate negoziatori' - A un mese dalla nomina del nuovo primo ministro, nasce in Francia il governo di Sebastien Lecornu. Scrive ansa.it
Francia, Macron nomina 18 ministri del governo Lecornu. Il premier: “Trovate compromessi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Macron nomina 18 ministri del governo Lecornu. Riporta tg24.sky.it