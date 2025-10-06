Francia Lecornu ha rassegnato le dimissioni | Non c' erano le condizioni per restare primo ministro
Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo. ''Non c'erano le condizioni per restare primo ministro'': ha detto Lecornu dopo aver rassegnato le dimissioni. embedpost id="2110066" Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Francia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Scrive tg24.sky.it
Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Secondo panorama.it