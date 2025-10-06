Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo. ''Non c'erano le condizioni per restare primo ministro'': ha detto Lecornu dopo aver rassegnato le dimissioni. embedpost id="2110066" Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Francia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni: "Non c'erano le condizioni per restare primo ministro"