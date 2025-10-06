Francia Lecornu ha rassegnato le dimissioni | Non c' erano le condizioni per restare primo ministro

Feedpress.me | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo.   ''Non c'erano le condizioni per restare primo ministro'': ha detto Lecornu dopo aver rassegnato le dimissioni. embedpost id="2110066" Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

francia lecornu ha rassegnato le dimissioni non c erano le condizioni per restare primo ministro

© Feedpress.me - Francia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni: "Non c'erano le condizioni per restare primo ministro"

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

francia lecornu ha rassegnatoFrancia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Scrive tg24.sky.it

francia lecornu ha rassegnatoFrancia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Lecornu Ha Rassegnato