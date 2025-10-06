Francia Le Pen a Macron | ora al voto

12.20 "Siamo alla fine del cammino. Siamo in fondo alla barzelletta, la farsa è durata abbastanza": così Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, commenta le dimissioni del primo ministro francese Lecornu, nominato nemmeno un mese fa. "Una mossa saggia", commenta, invitando poi Macron a sciogliere l'Assemblea nazionale per tornare al voto. Dal versante opposto, il leader di France Insoumise, Mélenchon, ha chiesto l'esame immediato della mozione di destituzione di Macron, depositata da 104 deputati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: francia - macron

Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro

14 luglio, Mattarella a Macron: “Rapporto unico Francia-Italia, alleati vitali l’uno per l’altro”

Mattarella a Macron: “Francia e Italia, legame unico e vitale”

In Francia Lecornu presenta dimissioni, Macron le accetta - X Vai su X

Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti" https://gazzettadelsud.it/?p=2110066 Vai su Facebook

Francia: Bardella, Macron sciolga Assemblea nazionale e si torni al voto - "Non ci puo' essere stabilita' senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell'Assemblea ... Lo riporta ilsole24ore.com

Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Scrive panorama.it