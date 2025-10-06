Francia lascia primo ministro Lecornu

9.57 Nominato il 9 settembre per succedere a Bayrou, il primo ministro francese Lecornu ha rassegnato le prprie dimissioni al presidente Macron, che le ha accettate. Ieri aveva presentato la squadra di governo. Lecornu avrebbe dovuto intervenire ogg all'Assemblea Nazionale per una dichiarazione politica, ma la pioggia di critiche sul suo esecutivo, arrivate sia dalle opposizioni che dalla destra gollista, lo hanno indotto al passo indietro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

