Francia Lagarde | Consiglio non ha discusso interventi sui bond

Roma, 6 ott. (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde taglia corto sull’ipotesi di effettuare interventi tramite la gli strumenti della Bce per stabilizzare i mercati, in caso di turbolenze sui titoli di Stato della Francia. “Non è una questione che abbiamo discusso di recente al Consiglio direttivo”, ha detto rispondendo ad una domanda sulle dimissioni appena annunciate oggi del primo ministro della Francia, durante una audizione al Parlamento europeo. “Abbiamo una serie di strumenti nel nostro armamentario, che si applicano se ci sono alcune condizioni in base ad alcuni criteri”, ha ricordato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it