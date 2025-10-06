Francia Lagarde | Consiglio non ha discusso interventi sui bond

Ildenaro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ott. (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde taglia corto sull’ipotesi di effettuare interventi tramite la gli strumenti della Bce per stabilizzare i mercati, in caso di turbolenze sui titoli di Stato della Francia. “Non è una questione che abbiamo discusso di recente al Consiglio direttivo”, ha detto rispondendo ad una domanda sulle dimissioni appena annunciate oggi del primo ministro della Francia, durante una audizione al Parlamento europeo. “Abbiamo una serie di strumenti nel nostro armamentario, che si applicano se ci sono alcune condizioni in base ad alcuni criteri”, ha ricordato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - lagarde

Madame Lagarde e la sua Francia

francia lagarde consiglio haFrancia, Lagarde: Consiglio non ha discusso interventi sui bond - (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde taglia corto sull’ipotesi di effettuare interventi tramite la gli strumenti della Bce per stabilizzare i mercati, in caso di turbol ... Segnala msn.com

francia lagarde consiglio haBCE, il vade retro di Lagarde - Tra i dubbi che hanno assillato alcuni investitori, anche la possibilità che Lagarde prenda il timone della sua Francia. money.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia Lagarde Consiglio Ha