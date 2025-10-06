Francia la classifica dei governi più brevi dopo quello di Lecornu
Lunedì 6 ottobre Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni da primo ministro dopo appena 27 giorni a Matignon, e meno di 24 ore dopo aver presentato la squadra di governo. Con lui si chiude il mandato più breve nella storia della Quinta Repubblica: secondo un calcolo di Le Monde, l’esecutivo Lecornu è rimasto in carica soltanto 836 minuti, dall’annuncio ufficiale dell’Eliseo domenica alle 19.45 fino alle dimissioni formalizzate lunedì mattina alle 9.41. Il motivo alla base della rinuncia è stato il timore legato al voto di fiducia all’ Assemblea nazionale, che si preannunciava fallimentare dopo le critiche arrivate sia dalla maggioranza sia dall’opposizione al nuovo gabinetto, rimasto per lo più invariato rispetto a quello di Bayrou. 🔗 Leggi su Lettera43.it
