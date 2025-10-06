Francia la camminata solitaria di Macron sulla rive della Senna le immagini del presidente francese durante la crisi di governo - VIDEO

La decisione di lasciare momentaneamente il palazzo presidenziale per ritagliarsi questo spazio di riflessione non è passata inosservata, alimentando speculazioni sulle prossime mosse dell’Eliseo in un clima politico incerto In un momento politicamente delicato, il presidente francese Emmanue. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francia, la camminata solitaria di Macron sulla rive della Senna, le immagini del presidente francese durante la crisi di governo - VIDEO

In questa notizia si parla di: francia - camminata

“A nave cammina e ‘a fava se coce” Ultimo show a bordo di MSC Grandiosa con I NAPULANTICA - voce narrante Amedeo Colella Unica rappresentazione La notte tra il 3 ed il 4 ottobre 2025 Mar Mediterraneo – Tra Marsiglia e Genova. Un po’ Francia e un po Vai su Facebook

La solitudine di Macron: la lunga camminata lungo la Senna dopo le dimissioni di Lecornu - Emmanuel Macron cammina solo lungo la Senna dopo le dimissioni del premier Lecornu. Da affaritaliani.it

Francia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni a Macron, che ha accettato: è il mandato più breve della storia - Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Riporta msn.com