Francia in Ligue 1 il fratello di Mbappé ferma sul pari il Psg | Ethan segna e Kylian esulta Marsiglia e altre due squadre a -1
Parigi (Francia) 6 ottobre 2025 – Il Lille ferma sul pari il Psg in uno dei due big match di questa settima giornata di Ligue 1. Pari spettacolo al Louis II tra Monaco e Nizza, mentre cade a sorpresa il Lione. Successi autoritari per Marsiglia e Strasburgo a formare ora un gruppetto compatto di tre squadre alle spalle dei parigini a un solo punto di distacco. Successi anche per Tolosa e Paris FC. L'esito delle partite del weekend. La Ligue 1 comincia il venerdì con la sfida tra Paris FC e Lorient. La seconda squadra della Capitale porta a casa il successo per 2-0 con due reti nel primo tempo e si mette in scia della zona Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ousmane Dembelè, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d'Oro. Il 28enne calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e
OUSMANE DEMBÉLÉ VINCE IL PALLONE D'ORO 2025 Un anno incredibile in cui ha dominato l'Europa con il PSG: 35 gol in 53 partite e vittorie in Ligue 1, Champions League, Coppa e Supercoppa di Francia. Aveva vinto il premio di Giocatore dell'anno i
