Francia in Ligue 1 il fratello di Mbappé ferma sul pari il Psg | Ethan segna e Kylian esulta Marsiglia e altre due squadre a -1

Parigi (Francia) 6 ottobre 2025 – Il Lille ferma sul pari il Psg in uno dei due big match di questa settima giornata di Ligue 1. Pari spettacolo al Louis II tra Monaco e Nizza, mentre cade a sorpresa il Lione. Successi autoritari per Marsiglia e Strasburgo a formare ora un gruppetto compatto di tre squadre alle spalle dei parigini a un solo punto di distacco. Successi anche per Tolosa e Paris FC.  L'esito delle partite del weekend. La Ligue 1 comincia il venerdì con la sfida tra Paris FC e Lorient. La seconda squadra della Capitale porta a casa il successo per 2-0 con due reti nel primo tempo e si mette in scia della zona Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

