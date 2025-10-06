Francia il primo ministro Lecornu si è dimesso
(Adnkronos) – Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso e il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni. Lo ha reso noto la presidenza francese. Macron aveva nominato Lecornu premier il mese scorso, ma la formazione del governo, sostanzialmente invariata, da lui presentata ieri sera, è stata accolta con aspre critiche da tutto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Francia, Lecornu si dimette: il primo ministro getta la spugna dopo le critiche, Macron accetta il passo indietro. Giù la Borsa di Parigi - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Scrive firstonline.info
Francia, altro scossone per Macron: Lecornu si è già dimesso. Governo nel caos - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. iltempo.it scrive