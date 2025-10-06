Francia il premier Lecornu si è dimesso

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo ha annunciato l’Eliseo in un comunicato. Lecornu, nominato il 9 settembre, avrebbe dovuto presentare domani la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea Nazionale. Le critiche arrivate da opposizione e destra dopo aver presentato, domenica sera, parte del suo governo, lo hanno convinto a presentare le dimissioni. Francia, si dimette il primo ministro – La diretta Inizio diretta: 061025 10:15 Fine diretta: 061025 20:00 10:21 061025 Lecornu parla alle 10.45, poi incontra ministri Sebastien Lecornu, il primo ministro dimissionario della Francia, parlerà alle 10:45 da Palazzo Matignon, sede del capo del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

