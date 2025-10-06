Francia il premier Lecornu lascia | Troppe divisioni preferire il Paese al partito Cosa succede ora e cosa farà Macron | Giù la Borsa

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Bardella all'attacco: «Macron ora sciolga il Parlamento e si torni al voto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Francia, il premier Lecornu lascia: «Troppe divisioni, preferire il Paese al partito». Cosa succede ora e cosa farà Macron | Giù la Borsa

In questa notizia si parla di: francia - premier

La Francia verso l’austerità: il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo

Francia, la manovra del premier Bayrou colpisce malati e sanità: “responsabilizzare i pazienti” per tagliare 5,5 miliardi di spesa

Kolo Muani Juve, dalla Francia tuonano: la Premier torna alla carica, questo club è pronto a offrire un trasferimento a titolo definitivo al Psg! Cosa sta accadendo

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Caos in Francia – Il premier Lecornu si dimette: il governo più breve della storia del Paese https://tviweb.it/caos-in-francia-il-premier-lecornu-si-dimette-il-governo-piu-breve-della-storia-del-paese/… #veneto #notizie #news - X Vai su X

Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti" https://gazzettadelsud.it/?p=2110066 Vai su Facebook

Francia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri - Nominato da Macron, ha lasciato l'incarico dopo aver consegnato la lista dei ministri. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Lecornu, dimissioni da premier in Francia: Macron ha accettato, è il mandato più breve della storia (27 giorni) - Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Scrive leggo.it