Francia il premier Lecornu ha rassegnato le dimissioni

Dopo pochi giri di lancette, il premier francese Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate, ad appena 24 ore dalla nomina dei ministri. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea. Articolo in aggiornamento.

