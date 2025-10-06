Francia il premier Lecornu ha presentato le dimissioni e Macron le ha accettate

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Avrebbe dovuto presentare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea Nazionale martedì. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Francia, il premier Lecornu ha presentato le dimissioni e Macron le ha accettate

In questa notizia si parla di: francia - premier

La Francia verso l’austerità: il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo

Francia, la manovra del premier Bayrou colpisce malati e sanità: “responsabilizzare i pazienti” per tagliare 5,5 miliardi di spesa

Kolo Muani Juve, dalla Francia tuonano: la Premier torna alla carica, questo club è pronto a offrire un trasferimento a titolo definitivo al Psg! Cosa sta accadendo

Francia, il nuovo premier Lecornu annuncia la squadra del nuovo esecutivo: ecco chi sono i 18 nuovi ministri - X Vai su X

Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti" https://gazzettadelsud.it/?p=2110066 Vai su Facebook

Lecornu, dimissioni da premier in Francia: Macron ha accettato, è il mandato più breve della storia (27 giorni) - Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Si legge su leggo.it

In Francia Lecornu presenta dimissioni, Macron le accetta - Nominato il 9 settembre, il primo ministro era stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Segnala huffingtonpost.it