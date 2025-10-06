Francia il premier Lecornu ha presentato le dimissioni e Macron le ha accettate

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Avrebbe dovuto presentare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea Nazionale martedì. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

francia premier lecornu haLecornu, dimissioni da premier in Francia: Macron ha accettato, è il mandato più breve della storia (27 giorni) - Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Si legge su leggo.it

francia premier lecornu haIn Francia Lecornu presenta dimissioni, Macron le accetta - Nominato il 9 settembre, il primo ministro era stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Segnala huffingtonpost.it

