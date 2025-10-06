Francia il governo Lecornu cade dopo appena 14 ore
Quello di Lecornu rischia di essere il governo più breve della storia della Repubblica francese, anzi, rischia di finire prima della nascita. Critiche da parte dell’opposizione e della destra erano giunte dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea. Questa mattina ha presentato le proprie dimissioni accettate dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Questo leggiamo su Rainews. Francia, gli scenari possibili dopo Lecornu. Lecornu vede la caduta del suo governo dopo appena 14 ore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
#Francia – Il governo #Lecornu è durato 27 giorni dalla nomina del premier e appena 13 ore da quella dei ministri, diventando così il più breve della Quinta Repubblica. @ultimora_pol - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Francia Sebastien #Lecornu ha rassegnato le dimissioni. Nominato da #Macron il mese scorso, ieri aveva presentato la squadra di governo. La diretta del corrispondente @g_sangiuliano Vai su Facebook
Premier Lecornu si è dimesso, Francia choc/ Governo cade giorno dopo lista Ministri di Macron: cosa succede - Caduto Governo in Francia: Premier Lecornu si è dimesso appena 24 ore dopo la nomina dei 18 Ministri. ilsussidiario.net scrive
Lecornu, cade l’ennesimo governo francese. Cosa aspetta Macron a dimettersi? - Fulcro d’insoddisfazione anche si allarga a macchia d’olio toccando anche i partiti di destra e di sinistra che vertono sugli azzardi delle scelte fatti da Lecornu. Scrive ilfattoquotidiano.it