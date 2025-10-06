francia il governo lecornu cade dopo appena 14 ore

Quello di Lecornu rischia di essere il governo più breve della storia della Repubblica francese, anzi, rischia di finire prima della nascita. Critiche da parte dell’opposizione e della destra erano giunte dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea. Questa mattina ha presentato le proprie dimissioni accettate dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Questo leggiamo su Rainews. Francia, gli scenari possibili dopo Lecornu. Lecornu vede la caduta del suo governo dopo appena 14 ore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

