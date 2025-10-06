Francia il governo dura una notte Lecornu si dimette | Troppe divisioni preferire il Paese al partito Cosa succede ora | Giù la Borsa

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Bardella all'attacco: «Macron ora sciolga il Parlamento e si torni al voto».

In questa notizia si parla di: francia - governo

La Francia verso l’austerità: il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo

In Francia niente schermi per i bambini fino ai tre anni. Il governo pensa a una legge anche per vietarli a casa

Francia, Le Pen dà l’avviso di sfratto al governo Bayrou: “Legge finanziaria è ingiusta e iniqua”

Caos politico in Francia, Lecornu rassegna le dimissioni: il suo governo dura solo 27 giorni - Il presidente Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate poche ore dopo aver presentato la composizione del suo nuovo governo. strettoweb.com scrive

Francia, Lecornu presenta il nuovo governo: 18 ministri tra continuità e opposizione già scatenata - In Francia il nuovo premier Sébastien Lecornu ha completato la formazione del nuovo governo francese dopo un intenso fine settimana di negoziati e il via libera della destra. Da tg.la7.it