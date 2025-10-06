Francia fallisce anche Lecornu La crisi spaventa i mercati
I mercati finanziari francesi hanno reagito con forte nervosismo alle dimissioni del primo ministro Sébastien Lecornu, che hanno innescato una nuova ondata di incertezza politica a Parigi. La decisione del premier, rimasto in carica solo 27 giorni — un record negativo nella storia della Quinta Repubblica — ha alimentato i timori di un imminente scioglimento dell’Assemblea nazionale e di elezioni anticipate. Dopo la notizia, il CAC 40 alla Borsa di Parigi ha perso l’1,5%, con le banche tra i titoli più colpiti, mentre i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni sono balzati fino a 3,61%, superando anche il BTO italiano, con uno spread rispetto ai Bund tedeschi al livello più alto dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
