Appena nato, alle 20 di ieri sera, il governo di Sébastien Lecornu è già caduto. Sarà durato appena una notte. E Lecornu incassa il record di primo ministro più breve della V Repubblica, solo 27 giorni. Avrebbe dovuto tenere domani il suo discorso di politica generale, invece stamattina ha presentato le dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Alle 10.45, ha preso la parola e scritto il suo epitaffio. “Non c’erano le condizioni”, ha detto. Ha accusato i colleghi di far passare le proprie ambizioni personali e gli interessi del proprio partito prima degli interessi della Francia: “I partiti politici continuano a comportarsi come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell’Assemblea – ha detto -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, enigma Macron dopo l’ennesimo flop: destra e sinistra chiedono le dimissioni, lui resta trincerato all’Eliseo