Francia enigma Macron dopo l’ennesimo flop | destra e sinistra chiedono le dimissioni lui resta trincerato all’Eliseo
Appena nato, alle 20 di ieri sera, il governo di Sébastien Lecornu è già caduto. Sarà durato appena una notte. E Lecornu incassa il record di primo ministro più breve della V Repubblica, solo 27 giorni. Avrebbe dovuto tenere domani il suo discorso di politica generale, invece stamattina ha presentato le dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Alle 10.45, ha preso la parola e scritto il suo epitaffio. “Non c’erano le condizioni”, ha detto. Ha accusato i colleghi di far passare le proprie ambizioni personali e gli interessi del proprio partito prima degli interessi della Francia: “I partiti politici continuano a comportarsi come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell’Assemblea – ha detto -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: francia - enigma
Un tappeto di pietra, un enigma romano: scoperta sensazionale in Francia
GdS - Diouf resta un enigma: è costato 25 milioni, ma ha giocato appena 11 minuti. Nonostante sia stato l’acquisto più caro del mercato, Chivu lo ha escluso dalle rotazioni a centrocampo. Vai su Facebook
Marine Le Pen chiede elezioni anticipate per una Francia ingovernabile https://linkiesta.it/2025/09/marine-le-pen-chiede-elezioni-anticipate-per-una-francia-ingovernabile/… via @Linkiesta - X Vai su X
Francia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Segnala tg24.sky.it
Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Da panorama.it