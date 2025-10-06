Francia enigma Macron dopo l’ennesimo flop | destra e sinistra chiedono le dimissioni lui resta trincerato all’Eliseo

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appena nato, alle 20 di ieri sera, il governo di Sébastien Lecornu è già caduto. Sarà durato appena una notte. E Lecornu incassa il record di primo ministro più breve della V Repubblica, solo 27 giorni. Avrebbe dovuto tenere domani il suo discorso di politica generale, invece stamattina ha presentato le dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Alle 10.45, ha preso la parola e scritto il suo epitaffio. “Non c’erano le condizioni”, ha detto. Ha accusato i colleghi di far passare le proprie ambizioni personali e gli interessi del proprio partito prima degli interessi della Francia: “I partiti politici continuano a comportarsi come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell’Assemblea – ha detto -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

francia enigma macron dopo l8217ennesimo flop destra e sinistra chiedono le dimissioni lui resta trincerato all8217eliseo

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, enigma Macron dopo l’ennesimo flop: destra e sinistra chiedono le dimissioni, lui resta trincerato all’Eliseo

In questa notizia si parla di: francia - enigma

Un tappeto di pietra, un enigma romano: scoperta sensazionale in Francia

francia enigma macron dopoFrancia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Segnala tg24.sky.it

francia enigma macron dopoFrancia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Da panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Enigma Macron Dopo