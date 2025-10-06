Francia dimissioni lampo del premier Lecornu | Macron accetta esplode la crisi politica

È durato meno di ventiquattro ore il governo guidato da Sébastien Lecornu. Il primo ministro francese ha infatti presentato questa mattina le dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha immediatamente accettate. La notizia è stata confermata dall’Eliseo in un comunicato ufficiale. Lecornu parlerà al Paese alle 10:45 da Palazzo Matignon, sede del governo a Parigi. Le sue dimissioni arrivano appena un giorno dopo la presentazione del nuovo esecutivo, pubblicato domenica sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta di un record nella storia della Quinta Repubblica: mai un premier era rimasto in carica così poco tempo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Francia, dimissioni lampo del premier Lecornu: Macron accetta, esplode la crisi politica

