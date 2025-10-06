Francia dimissioni lampo del premier Lecornu ma Macron chiede nuovi negoziati
È durato meno di ventiquattro ore il governo guidato da Sébastien Lecornu. Il primo ministro francese ha infatti presentato questa mattina le dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha immediatamente accettate. La notizia è stata confermata dall’Eliseo in un comunicato ufficiale. L’Eliseo ha poi chiesto a Lecornu di condurre “gli ultimi negoziati”, fino a mercoledì sera, nel tentativo di “definire una piattaforma di azione e stabilità per il Paese”. Lecornu ha accettato quello che è una sorta di mandato esplorativo, mentre Macron ha fatto sapere di essere pronto ad “assumersi le proprie responsabilità” in caso di fallimento delle trattative. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: francia - dimissioni
Francia, cade governo Bayrou dopo sfiducia, domani le dimissioni, in bilico anche Marcon, Le Pen: “Dissoluzione un obbligo, ora nuove elezioni”
Francia, Bayrou alle 12 all'Eliseo per dare le dimissioni
Francia, oggi le dimissioni di Bayrou
Crisi in #Francia, c'è il rischio contagio sui mercati nell'Eurozona dopo le dimissioni di #Lecornu e con le opposizioni che chiedono il ritorno alle urne? Per il prof @fsaraceno (Sciences Po e Luiss), non ci sarà una crisi finanziaria come nel 2010, anche se un e - X Vai su X
"Non si può essere Primo Ministro quando non ci sono le condizioni": le parole di Sebastien #Lecornu, poco dopo aver presentato le proprie dimissioni - #Francia #Macron Vai su Facebook
Francia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri - Nominato da Macron, ha lasciato l'incarico dopo aver consegnato la lista dei ministri. Segnala ilfattoquotidiano.it
Cosa può succedere in Francia dopo le dimissioni del premier Lecornu - Le dimissioni improvvise di Lecornu fanno precipitare la Francia in una crisi politica ancora più profonda e lasciano al presidente francese Emmanuel Macron poche opzioni. Da it.euronews.com