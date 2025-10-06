francia dimissioni lampo del premier lecornu ma macron chiede nuovi negoziati

È durato meno di ventiquattro ore il governo guidato da Sébastien Lecornu. Il primo ministro francese ha infatti presentato questa mattina le dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha immediatamente accettate. La notizia è stata confermata dall’Eliseo in un comunicato ufficiale. L’Eliseo ha poi chiesto a Lecornu di condurre “gli ultimi negoziati”, fino a mercoledì sera, nel tentativo di “definire una piattaforma di azione e stabilità per il Paese”. Lecornu ha accettato quello che è una sorta di mandato esplorativo, mentre Macron ha fatto sapere di essere pronto ad “assumersi le proprie responsabilità” in caso di fallimento delle trattative. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

